Kirchengemeinde Bützow : Musik-Veranstaltungen im Advent abgesagt

Die Adventskonzerte in Zernin und Rühn können aufgrund der verschärften Corona-Zugangsbeschränkungen nicht stattfinden.

Bützow | Die Evangelische Kirchengemeinde Bützow sagt zwei musikalische Veranstaltungen ab: Die „Jagdhornklänge zum Advent“, die die Kirchengemeinde am 5. Dezember in der Kirche Zernin zum Klingen bringen wollte, sowie das „Adventskonzert mit dem Duo mondclee“, geplant am 11. Dezember in Rühn, entfallen aufgrund der verschärften Corona-Zugangsbeschränkungen, i...

