Volkstrauertag : Bützow gedenkt der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Eine Lesung erinnert an Sophie Scholl. Am Sonntag wird am Gedenkstein ein Kranz niedergelegt. So gestaltet die Stadt die Woche rund um den Volkstrauertag.

Bützow | Am Sonntag, 14. November, ist Volkstrauertag. Auch die Stadt Bützow will aus diesem Anlass an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft erinnern. Dazu wird es am Gedenkstein in der Neuen Bahnhofstraße eine Gedenkfeier geben. „Rainer Boldt wird als stellvertretender Stadtpräsident ein paar Worte an die Anwesenden richten. Danach wird gemeinsam ein Kranz...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.