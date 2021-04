Bützow : Zweites Testzentrum verzögert sich

Die Stadt kann Schnelltests nicht wie geplant ab Dienstag anbieten, will aber in Kürze loslegen.

Bützow | Nun geht es doch nicht ganz so schnell mit dem zweiten Corona-Schnelltestzentrum in Bützow. Es seien noch einige organisatorische Vorbereitungen zu treffen, erklärt Bützows Bürgermeister Christian Grüschow. Die Räume in der Langestraße 60/62 müssten erst noch entsprechend eingerichtet werden. Und von der Warnow-Klinik möchte sich die Stadt noch Schutz...

