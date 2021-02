Bützow : Kippenstummel verursachen Brand

Betrunkene Anwohner ließen Kippenstummel auf den Boden fallen und sorgten so für einen Feuerwehreinsatz.

Bützow | Feuerwehreinsatz am Donnerstagabend kurz vor 23 Uhr: Mit dem Stichwort unklare Rauchentwicklung und Personen im Gebäude wurde die Freiwillige Feuerwehr Bützow in die Langestraße gerufen. Am Einsatzort stellten die Kameraden einen Schwelbrand im Fußboden...

