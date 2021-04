Bützow : Wieder Kunst im Kunsthaus

Bilder sorgen für kulturelle Lichtblicke in schwierigen Corona-Zeiten.

Bützow | Neugierige Menschen bleiben mitten in der Langestraße stehen. Ihr Blick wandert in die großen Fenster. Werke namhafter Künstler erregen hier Aufmerksamkeit. Es handelt sich um das Bützower Kunsthaus. Und das Team will mit diesen Blickfängen bewusst die Leute ansprechen. Zum einen, um in diesen schweren Zeiten für kulturelle Lichtblicke zu sorgen und z...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.