Bützow : Wieder Blutspende in der Sporthalle

Am kommenden Montag findet in Bützow wieder ein Blutspendetermin statt

Bützow | Jeden ersten Montag im Monat findet in Bützow ein Blutspendetermin statt. Zum dritten Mal hintereinander wird dazu am kommenden Montag, 1. März, in die Sporthalle am Vierburgweg eingeladen. Von 13 bis 18 Uhr erwarten die Mitarbeiter des DRK-Instituts fü...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.