Bützower See : Erfolgreiche Paddeltour rund um Bützow

Die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde lud Mitglieder zu einer Paddeltour über den Bützower See und die Warnow ein.

Bützow | Die Sonne brennt. Kaum weht ein Lüftchen. Nicht einmal am Bützower See. Aber die, die auf der Kanuclub-Wiese in einem großen Kreis stehen und der Begrüßung ihrer Pastorin zuhören, stört das nicht. Sie freuen sich auf eine zweistündige, gemeinsame Kanufahrt über den Bützower See. Freude über gemeinsamen Ausflug Es sind Familien mit Kindern, Ehepa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.