Bützow : Sechs Felsenbirnen für den Marktplatz

Nach Jahren ohne Grün gibt es nun wieder Bäume vor dem Bützower Rathaus.

Bützow | Lange ist es her, dass es Grün auf dem Bützower Marktplatz gab. Jetzt, im Zuge der Neugestaltung, gibt es wieder Pflanzen vor dem Rathaus. Sechs Felsenbirnen wurden nun eingepflanzt, an der Langestraße und an der Seite des Hotels. Angedacht war eigentlich, dass es Japanische Kirschblüten werden sollen. Doch gemeinsam mit Planern und einem Grün-Expe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.