Wahlen : Keine Wahl ohne Wahlhelfer

Hunderte Wahlhelfer werden derzeit in den Ämtern Bützow-Land und Schwaan gesucht.

Bützow/Schwaan | Der 26. September wird in diesem Jahr ein Super-Wahl-Sonntag. Mit seinen Kreuzchen können die Bürger nicht nur über die Zusammensetzung des Bundestags bestimmen, parallel findet auch die Landtagswahl statt. Spannend wird es zudem in Rukieten und Zepelin. Denn in beiden Gemeinden sind die Bürgermeister kürzlich zurückgetreten und neue müssen gewählt we...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.