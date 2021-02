Bützow : Schmaler Weg weckt Erinnerungen

Der kleine Verbindungsweg zwischen Park am Schloss und Elefantenbrücke ist in aller Munde. Künstler Wolfgang Severin-Iben erinnert sich an damals.

Bützow | Der kleine Verbindungsweg zwischen dem Park am Schloss, am Jugendclub Domizil vorbei bis hin zur Elefantenbrücke war in jüngster Zeit in aller Munde. Viel wurde über diese kurze Verbindung zwischen dem Wohngebiet und der Warnow-Klinik in die Bützower In...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.