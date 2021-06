Bützow : Randalierer reißen Tischtennisplatte aus der Verankerung

In der Nacht zu Mittwoch kippen Unbekannte das Spielgerät im Park am Schloss um. Bützower sind wütend angesichts der Zerstörung.

Bützow | Sie wiegt mehrere hundert Kilogramm, ist fest im Boden verankert. Und doch haben in der Nacht zu Mittwoch Unbekannte die Tischtennisplatte im Park am Schloss in Bützow aus ihrer Befestigung gerissen und umgekippt. Facebook Iframe Auf Facebook äußern sich Bützower entsetzt über die mutwillige Zerstörung. „Traurig sowas, hilft wohl nur noch, Kam...

