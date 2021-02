Güstrow : Nun müssen die Gemeinden doch mehr zahlen

Eine Mehrheit des Kreistages stimmt für Vorschlag der Verwaltung des Landkreises Rostock und lehnt zusätzliche Kredite ab

Güstrow | Der Kreistag hat entschieden. Die Gemeinden des Landkreises Rostock werden in den kommenden beiden Jahren deutlich mehr an den Kreis abführen. Waren es im vergangenen Jahr noch 82 Millionen Euro, sind es in diesem und im nächsten Jahr knapp 90 Millionen...

