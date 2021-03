So gesehen : Nicht nur vor der eigenen Haustür kehren

Wegen Corona sagt Bützow offiziell den Frühjahrsputz ab.

Bützow | Am 11. April soll in Bützow der Frühjahrsputz stattfinden. So stand es im Bützower Amtsanzeiger. Auf einem Sonntag? Das ist doch sicherlich ein Versehen? Es sollte natürlich heißen: am 10. April. Doch auch das stimmt mittlerweile nicht mehr, sagt Stefanie Höter von der Stadtverwaltung auf meine Nachfrage hin. Denn als der Aufruf zum diesjährigen Frühj...

