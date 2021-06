Bützow : Naturnahe Gärten werben für Umweltschutz

Beim Tag der offenen Gartentür gibt es Tipps und Anregungen rund um ökologische Bewirtschaftung und Gestaltung. Vier Teilnehmer locken in die Bützower Region.

Bützow | Derzeit ist Garten-Hochsaison. Und so jagt auch ein Event das andere. An diesem Wochenende, vom 26. bis 27. Juni, findet der Tag der offenen Gartentür statt. Dabei können Besucher durch naturnahe Gärten in der Region streifen und sich mit den Besitzern über ökologische Bewirtschaftung, insektenfreundliche Gestaltung, Nützlingsunterkünfte oder auch pes...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.