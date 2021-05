Bützow : Kleine Schmetterlinge lernen Plattdeutsch

Vorschulkinder der Lebenshilfe-Kita machen einen Rundgang durch Bützow und üben dabei die niederdeutsche Sprache.

Bützow | Mullworp. So heißt der Maulwurf auf Plattdeutsch. Das wissen jetzt auch die Vorschulkinder der Lebenshilfe-Kita in Bützow, die einen Spaziergang durch die Warnowstadt machten und dabei die Sprache lernten. Die Schmetterlingsgruppe zog an diesem Donnerstag mit Tristan Stahlfast und Sabine Meier durch die Stadt. Vor allem mit Begriffen aus der Tierwelt ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.