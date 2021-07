Bützow : Kein schnelles Internet für Helga Finck

Die Bützowerin hat sogar Anspruch auf einen Breitbandanschluss, aber sie wird nicht berücksichtigt. Mehrere Haushalte müssen möglicherweise unterversorgt bleiben.

Bützow | In einigen Dörfern des Amtes Bützow-Land wird noch gebuddelt, in anderen werden Nacharbeiten erledigt. Wiederum andere warten mit ihrem fertigen Anschluss auf die Freigabe. So mancher freut sich inzwischen auch über schnelles Internet. Erst kürzlich wandte sich beispielsweise der Zerniner Norbert Mierswa an die Redaktion und bekundete nach langem Frus...

