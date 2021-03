Bützow : JVA-Pastor Timm reicht Staffelstab weiter

Der Gefängnisseelsorger wird am Donnerstag offiziell in den Ruhestand verabschiedet. Nachfolge tritt Johannes Wolf an.

Bützow | Nun zieht sich Pastor Andreas Timm zurück. Mit einem Gottesdienst im kleinen Kreis wird der Seelsorger der Justizvollzugsanstalt Bützow-Dreibergen am Donnerstag von seinem Amt entpflichtet, wie es offiziell heißt. „Sechs Jahre lang hat Pastor Andreas Timm Gefangenen zugehört und ihnen einen Weg aufgezeigt, wie sie durch das Wort Gottes den Weg zurü...

