Bützow/ Güstrow : Beim Impf-Marathon das Ziel noch lange nicht in Sicht

Die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten heben die Impfprioritäten auf. Ein falsches Signal, da es nach wie vor an Impfstoffen fehlt. Eine Analyse.

Bützow/Güstrow | Was ist denn jetzt los? Mitten im Wettkampf werden auf einmal die Wettkampfbedingungen geändert. Was Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bereits vor einer Woche angekündigt hat, ist nun mit Beschluss der Ministerpräsidentinnen und -präsidenten Gesetz. Die Impfpriorisierung wird aufgehoben. Was soll das? Nur zehn Prozent vollständig geimpft Zum ...

