Bützow : Großes Interesse an neuen Bauplätzen

An der Pustohler Chaussee in Bützow laufen die Erschließungsarbeiten für neue Eigenheime auf Hochtouren.

Bützow | Die Arbeiten am neuen Wohngebiet an der Pustohler Chaussee sind in vollem Gange. Bis zum Herbst sollen dort für 51 Einfamilienhäuser Bauplätze entstehen. Gleich nach der Sommerpause sollen sich die Stadtvertreter damit beschäftigen, wie viel Euro je Quadratmeter Bauland fällig werden sollen. Schon jetzt liegen der Verwaltung die Interessenbekundungen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.