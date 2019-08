Bützow : Erst am Dienstag Blut spenden

von Ralf Badenschier

01. August 2019, 05:00 Uhr

Blutspender aufgepasst. Nicht am kommenden Montag, sondern erst am Dienstag, 6. August, findet die nächste Blutspendenaktion in Bützow statt. Der Grund: Das Einsatzteam des DRK-Blutspendedienstes ist am Montag auf dem Campingpark in Kühlungsborn im Einsatz, so Silke Hufen vom DRK.

„Um den Bedarf an Blutpräparaten auch in den Sommerferien gewährleisten zu können, suchen wir auch ungewöhnliche Spende-Lokale.“ So bot sich jetzt die Chance am Montag, dem ersten im Monat August, eine Blutspendeaktion in Kühlungsborn durchzuführen. Da normalerweise der erste Montag im Monat immer für Bützow vorgesehen ist, muss die Spendenaktion diesmal am Dienstag stattfinden.

Was sich nicht ändert sind der Ort und die Zeit. Die Blutspendeaktion am kommenden Dienstag in Bützow findet wie üblich von 13 bis 18 Uhr in den Räumen des DRK Am Ausfall statt. Es sind alle gesunden Menschen zwischen 18 und 73 Jahren eingeladen, den wertvollen Lebenssaft abzugeben.

Erstspender müssen aber mindestens 18 Jahre alt sein und sollten den Personalausweis mitbringen. Wer das erste Mal Blut spenden möchte, sollte aber auch nicht älter als 65 Jahre alt sein.