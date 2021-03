Polizeireport : Autofahrer schwer verletzt

Krad und Pkw kollidieren am Freitagnachmittag in der Vierburg in Bützow und Feuerwehreinsatz am Vormittag in Reinstorf

Bützow/Reinstorf | Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag gegen 14.45 Uhr im Vierburgweg in Bützow. Ein Kradfahrer und ein Auto stießen dort zusammen. Der Kradfahrer wurde leicht verletzt und vor Ort behandelt. Der Autofahrer kam mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, informiert die Bützower Polizei. Die genaue Unfall...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.