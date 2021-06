Immobilie in Bützow : Bootshaus an der Warnow wurde versteigert

Bei der Sommerauktion der Norddeutschen Grundstücksauktionen kam auch eine Immobilie in Bützow unter den Hammer. Zudem hat eine Haushälfte in Krakow am See nun einen neuen Besitzer.

Bützow | Ein Häuschen direkt am Wasser, wer träumt nicht davon? Ende Mai hatten Träumer die Möglichkeit, sich diesen Wunsch zu erfüllen. Zumindest mit dem nötigen Kleingeld. Denn bei der Sommerauktion der Norddeutschen Grundstücksauktionen kamen insgesamt 45 Immobilien in ganz Norddeutschland unter den Hammer. Darunter auch ein Bootshaus an der Warnow in Bützo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.