Herbstarbeitseinsatz : Eigeninitiative für den Erhalt des Boitiner Friedhofs

Weil das Budget knapp ist, baut Kirchenälteste Marion Hanika auf die Unterstützung von Freiwilligen, um den Gottesacker in Schuss zu halten. Auch dieses Mal folgten viele Anwohner der Einladung zu Arbeitseinsatz.

Boitin | Der Herbstwind rüttelt schon eine ganze Weile an den Bäumen und lässt die bunten Blätter auf den Boden herabsegeln. Doch bevor Schnee und Frost kommen und zusammen mit den vielen Blättern die Wege auf dem Friedhof und im Friedpark in Boitin in Rutschbahnen verwandeln, berief die Kirchenälteste der Kirchengemeinde Tarnow-Boitin wie jedes Jahr einen Her...

