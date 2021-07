Bützow : Berufsbildungsverein erhält überraschende Nachricht aus Afghanistan

Vor neun Jahren weilten sechs Afghanen zu einer Ausbildung in Steinhagen, nun meldete sich einer von ihnen. Der frühere Geschäftsführer Peter Müller hofft nun auf weitere Informationen über seinen ehemaligen Schützling.

Bützow | Das war für Peter Müller eine tolle Überraschung. Beim Bützower Berufsbildungsverein, kurz BBV, in Steinhagen ging eine E-Mail aus Afghanistan ein. Absender ist Abdul Aziz. Er hätte vom 1. August bis 29. Oktober 2012 an einem Weiterbildungslehrgang teilgenommen, berichtet er in englischer Sprache. „Ich hoffe, Herrn Peter Müller und Herrn Gerd Rotzoll ...

