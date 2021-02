Gefahr im Trechower Weg? : Bernitt kämpft für eine Tempo-30-Zone - doch der Landkreis wiegelt ab

Die Gemeinde wollte für den Trechower Weg eine 30 km/h-Begrenzung, doch der Landkreis sieht keine Notwendigkeit.

Bernitt | Bernitts Bürgermeisterin Birgit Czarschka ist enttäuscht. Der Antrag auf eine Geschwindigkeitsbegrenzung im Trechower Weg wurde vom Kreis abgeschmettert. Doch die Gemeinde will sich damit nicht zufriedengeben. Sie will noch in diesem Jahr einen neuen An...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.