Kultur-Land-Werkstatt : Beim Kochen in Schwaan per Stream live dabei sein

„Jugend für Schwaan“ vom Verein Kultur-Land-Werkstatt mit Kamera und Licht zu Gast im „Historischen Landküchencafé“

Schwaan | Was darf in der typischen mecklenburgischen Küche nicht fehlen? Antworten gibt es am Sonntag von Andrea Bornemann-Schneider vom „Historischen Landküchencafé“ in Schwaan. Dorthin haben sich Teilnehmer von „Jugend für Schwaan“ des Vereins Kultur-Land-Werkstatt eingeladen. Mit Licht und Kamera bewaffnet werden die Jugendlichen ab 16 Uhr einen Livestre...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.