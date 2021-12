Unfall in Bützow : Beim Abbiegen nicht aufgepasst

Bei einem Unfall mit zwei Pkw in der Rühner Straße in Bützow entsteht ein Schaden von rund 2500 Euro.

Bützow | Ein Schaden von rund 2500 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 13 Uhr in der Rühner Straße in Bützow entstanden. Die Fahrerin eines Pkw wollte von der rechten Spur nach links auf den Parkplatz von Kaufhaus Stolz einbiegen. Dabei übersah sie das Fahrzeug auf der linken Spur in dieser Einbahnstraße. Es kam zur seitlichen Kollision. Fahrzeug...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.