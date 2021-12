Einkaufen in Bützow : Trümmerengel bietet Unikate an

Zum Weihnachtsshopping im Vorübergehen laden Holger Klaiber und Kerstin Ahrens aus Bützow und Umgebung ein.

Bützow | Ein Adventsmarkt soll es nicht sein, aber zumindest eine Einladung. „Wir bieten heute Shopping im Vorübergehen an“, sagt Holger Klaiber. Auf seinem Hof in der Sechsten Wallstraße in Bützow hat er an diesem Sonnabend zusammen mit kreativen Freunden ein paar Stände aufgebaut. Vielleicht findet der ein oder andere hier noch ein paar Anregungen für Weihna...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.