Rückzahlung an Landkreis : Baumgarten tilgt Altschulden mit einem Schlag

Baumgarten zahlt den Fehlbetrag für die Jahre 2022 bis 2027 an den Landkreis Rostock zurück und spart damit auch noch 1000 Euro.

Baumgarten | Baumgarten macht sich mit einem Schlag schuldenfrei, zumindest was die Altschulden als kreisangehörige Gemeinde des Altkreises Güstrow betrifft. Die ausstehende Rate von knapp 28.660 Euro wird jetzt mit einem Schlag an den Landkreis überweisen. Dafür werden Baumgarten knapp 1000 Euro erlassen. Also fließen tatsächlich nur 27.660 Euro in die Kreiskasse...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.