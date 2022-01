Gebäude wird zur Musikschule : Grünes Licht für Bauarbeiten am einstigen Bürgerhaus Bützow

In dem Gebäude sollen künftig Musikschüler lernen. Doch im Vergleich zu den ursprünglichen Planungen sind die Kosten für das Projekt stark gestiegen.

Bützow | Mehr als zehn Jahre steht das einstige Bützower Bürgerhaus Am Ausfall 32 leer. Lange war nicht klar, was mit dem Haus passieren soll. Eine Sanierung erschien zu teuer, es fand sich aber auch kein privater Interessent, der das Haus kaufen wollte. Doch nun wird das historische Gebäude wieder das, was es einmal war: eine Schule. Mehr dazu: Bürgerhaus ...

