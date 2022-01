Polizeireport : Auto kollidiert mit Reh

Kraftfahrer auf der L11 bei Bützow kommt mit dem Schrecken davon

Katelbogen | Schreck am Morgen. Ein Autofahrer war am Montag gegen 7.25 Uhr auf der L11 zwischen Göllin und Katelbogen unterwegs. Plötzlich lief ein Reh auf die Fahrbahn. Der Fahrzeugführer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zur Kollision. Fahrzeuginsassen wurden nicht verletzt. Der Schaden am Auto wird mit 500 Euro bewertet. Das Tier lief weg, so die P...

