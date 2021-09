Handball-Verbandsliga Mitte : Überzeugender Auftakterfolg macht Bützower Trainer stolz

Start nach Maß für die Verbandsliga-Handballer des TSV Bützow. In Warnemünde feierten sie einen überzeugenden Auftakterfolg.

Warnemünde | So skeptisch und zurückhaltend Thomas Necker vor dem Saisonstart der Bützower Verbandsliga-Handballer auch war, so freudestrahlender präsentierte sich der Trainer nach dem 25:20-Auftakterfolg beim SV Warnemünde II. „Ich bin echt stolz auf die Jungs. Das war echt geil“, sprudelt es aus dem 39-Jährigen nur so heraus. Mit Ruhe und Geduld zum Erfolg ...

