Kurzen Trechow : Odtimer-Klassikern folgt klassische Musik

Nachdem am Wochenende historische Fahrzeuge auf Gut Trechow Station machten, folgen nun die Festspiele MV

Kurzen Trechow | Vor mehr als 100 Jahren wurde das Auto in Amerika gebaut, mit dem Klaus Goosmann am Sonnabendmittag das Gut Kurzen Trechow bei Bützow ansteuerte. Gemeinsam mit Ehefrau Sabine nahm der Hamburger an der 19. Sunflower Rallye des Vereins ADAC Hansa teil. Von Rostock kommend über Schwaan und Bützow legten die 51 Oldtimerbesitzer zur Mittagszeit am Wasse...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.