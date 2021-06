Stadtfest abgesagt : Auch in diesem Sommer keine Bützower Gänsemarkttage

Die Pandemie beeinflusst auch in den kommenden Wochen die Planungen für kulturelle Events und größere Veranstaltungen.

Bützow | Der Termin für den 15. Büwo-City-Lauf steht fest. Er findet am Sonntag, 22. August, statt. Für gewöhnlich bildet der City-Lauf einen Höhepunkt bei den Bützower Gänsemarkttagen. Diese wiederum werden immer am letzten August-Wochenende veranstaltet. Also werden Lauf und Stadtfest in diesem Jahr getrennt stattfinden? Nein. Die Gänsemarkttage fallen nach ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.