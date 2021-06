Landkreis Rostock : Schüler können sich für Jugendweihen 2022 anmelden

Die vorläufigen Termine für die Feierstunden im kommenden Jahr stehen bereits fest. Der Jugendweiheverein hofft, dass sie trotz Corona-Pandemie wieder in gewohnter Weise im Frühjahr stattfinden können.

Bützow/Güstrow | Mit der Jugendweihe feiern jedes Jahr zahlreiche junge Menschen symbolisch den Übergang vom Kind zum Erwachsenen. In diesem Jahr sind es 355 im Bereich Güstrow, Bützow und Schwaan. Die Schwaaner Schüler begehen diesen Meilenstein am 4. September und die Bützower Schulen am 11. September jeweils im frisch eröffneten Campus der Generationen in Schwaan. ...

