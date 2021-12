Kontaktlos bezahlen : Anglerverein Bützow nimmt Beiträge per Überweisung entgegen

Zum Schutz vor Corona setzt der Verein der Sportangler auch in diesem Jahr auf kontaktloses Bezahlen. Die ursprünglich geplante Kassierung findet nicht statt.

Bützow | Der Verein der Bützower Sportangler verzichtet auch in diesem Jahr darauf, die Mitgliedsbeiträge persönlich zu kassieren. Stattdessen werden die Hobby-Fischer gebeten, den Betrag wie schon im Vorjahr per Überweisung zu übermitteln. Das teilt Frank Waldera, der stellvertretende Vorsitzende des Vereins, mit. „Die Unterlagen versenden wir dann per Post“,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.