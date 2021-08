Amt Bützow-Land : Kirchen werden zum Konzertsaal

Am Freitag spielen die Geraer Kammersolisten in Qualitz und am Sonnabend das Kiever Orgeltrio in Tarnow.

Qualitz/Tarnow | Gleich zwei Konzerte in Kirchen finden an diesem Wochenende im Amt Bützow-Land statt. Unter dem Motto „Meisterwerke zwischen Klassik und Barock“ wird am Freitag um 19.30 Uhr zu einem Sommerkonzert in die Qualitzer Kirche eingeladen. Die Geraer Kammersolisten um Annegret Knoop an der Violine, Andreas Knoop mit der Flöte, Robert Hartung mit der Viola, N...

