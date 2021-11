Bützower Adventsmarkt : Am Wochenende weihnachtet es auf dem Schlossplatz

Nach einem Jahr Corona-Pause gibt es nun wieder den Bützower Adventsmarkt. Der Miniaturstadt-Förderverein hat dafür einiges geplant.

Bützow | Man mag es kaum glauben, wie schnell die Zeit vergeht. Aber am kommenden Wochenende steht bereits der erste Advent vor der Tür. Und traditionell findet am ersten Adventswochenende in Bützow der Adventsmarkt statt. Die Organisatoren haben sich ins Zeug gelegt, dass Besucher trotz Pandemie schöne Tage verleben können. Auch interessant: Weihnachtsbaum...

