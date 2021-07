Miniaturstadtverein : Affenpark, Bootstour und Party beim Kinder-Camp in Klein-Bützow

Der Bützower Miniaturstadtverein ermöglichte 38 Mädchen und Jungen fünf tolle Ferientage.

Bützow | Davon werden die Mädchen und Jungen noch lange erzählen. Da ist sich Birgit Czarschka, Vorsitzende des Vereins Miniaturstadt Bützow, ganz sicher. 38 Kinder im Alter von 7 bis 13 Jahren nahmen am diesjährigen Ferien-Camp in Klein-Bützow teil, das an diesem Freitag zu Ende ging. Dabei war die Bützower Miniaturstadt nur der Ausgangspunkt für zahlreiche T...

