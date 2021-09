Vor 20 Jahren : Bernitt investiert viel Geld in Gemeindezentren

Fördermittel aus Europa sorgten dafür, dass Bernitt in zwei Gemeindezentren investierte.

Bernitt | Die Gemeindezentren in Bernitt und Moisall sind das, was ihr Name verspricht: Es sind Orte im Zentrum der Gemeinden, wo sich die Einwohner der Dörfer mehr oder weniger regelmäßig treffen und feiern. Der Grundstein dafür wurde vor zwei Jahrzehnten gelegt. Zunächst hatte die Gemeinde Bernitt 2001 nur knapp 780000 Euro für Bauvorhaben eingeplant. Doch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.