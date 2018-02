Schwaan : 18 Männer kloppen Skat

In der DRK-Begegnungsstätte wird gereizt und geschnippelt / Immer donnerstags ab 13 Uhr in der DRK-Begegnungsstätte

von Frank Liebetanz

16. Februar 2018, 05:00 Uhr

Konzentriert sind die 18 Männer beim Karten spielen in der DRK-Begegnungsstätte in Schwaan. Kaum ein Ton ist zu hören, auch kein Hämmern von Fäusten, wenn ein Skatspieler seine Karte ausspielt.

„Frauen sind hier nicht verboten“, sagt Günter Steinigk, der Spielleiter Harry Kasbom am gestrigen Donnerstag vertritt. In der Tat spielen manchmal Frauen mit – nur eben an diesem Tag nicht. Immer dabei ist aber Annegret Noberat, die Leiterin der Einrichtung. Sie organisiert seit sechs Jahren den Einkauf der Preise, bewirtet die Skatspieler mit Kaffee, Bier und Wasser sowie Bockwurst und verwaltet die Kasse. Und sie würde sich über neue Gesichter beim Preisskat freuen.

Ob er erfolgreich sei? Bis jetzt habe ich immer einen Pokal geholt“, antwortet Steinigk trocken. Um drei dieser Trophäen wird zweimal im Jahr gespielt.

Beim normalen Preisskat, der seit mindestens 30 Jahren zwei- bis viermal im Monat in der DRK-Begegnungsstätte stattfindet, werden zwei Runden mit je 32 Spielen bestritten. Es gibt immer Fleisch- und Wurstpreise sowie Kaffee zu gewinnen. Teilnehmer, die bei der Endrechnung in der vorderen Hälfte landen, gehen nicht mit leeren Händen heim. Das Startgeld beträgt pro Tag vier Euro, je verlorenem Spiel wandern 50 Cent in die Kasse.

Das DRK-Begegnungszentrum in Schwaan hat an jedem Wochentag etwas zu bieten: Montags und dienstags Seniorensport, am Dienstagnachmittag ist Handarbeiten angesagt, mittwochs gibt es einen Mittagstisch. Donnerstags ab 19 Uhr treffen sich Alkoholkranke im Begegnungszentrum, freitags von 14 bis 16 Uhr wird bei Kaffee und Kuchen sowie Schnittchen geklönt. Das Zentrum steht allen offen.