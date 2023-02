Lina und Arne arbeiten gerne mit der täglich gelieferten Zeitung in der Integrativen Kita in Bützow Foto: Milad Khoshdel up-down up-down Bildungsprojekt Zikita in der integrativen Kita Bützow: „Marienkäfer“ entdecken die SVZ Von Milad Khoshdel | 17.02.2023, 17:26 Uhr

Die integrative Kita in Bützow nimmt am Projekt Zeitung in der Kita (Zikita) teil. Vier Wochen lang lernen Kinder spielerisch die SVZ kennen.