Die Straßenlaternen in der Pappelallee in Zernin leuchten seit Wochen nicht, beklagt Vater Christian Urgast. Foto: Ralf Badenschier up-down up-down Zernin Wegen defekter Laternen: Eltern sehen Gefahr für ihre Kinder Von Ralf Badenschier | 18.01.2023, 17:31 Uhr

Seit rund zwei Monaten ist es in der Pappelallee in Zernin dunkel. Die Amtsverwaltung in Bützow weiß Bescheid. Doch passiert ist bisher nichts.