Ein großes Sonnensegel ist vor der Bühne in der Alten Badeanstalt Bützow gesetzt. Kinder und Jugendliche der evangelischen Kirchengemeinde aus Rostock verbringen hier die erste Ferienwoche. FOTO: Ralf Badenschier up-down up-down Alte Badeanstalt Bützow Auf Feriencamp folgt Konzert mit Kultband Keimzeit Von Ralf Badenschier | 07.07.2022, 13:43 Uhr

Elisabeth Lange und Frank Linde holen die Kultband um Norbert Leisegang an deren alte Wirkungsstätte zurück. So treten die Musiker anlässlich ihres 40-jährigen Bühnenjubiläums in der Alten Badeanstalt auf. Wo es noch Karten gibt.