Ingo Schulze kommt am 21. April zu einer Lesung nach Bützow. Bereits am 12. April ist im Krummen Haus der Film „Adam und Evelyn" zu sehen. Der entstand nach dem gleichnamigen Roman des Berliner Autoren. Archivfoto: Martina Schwenk

250 Jahre Bibliothek Bützow Nach Filmvorführung kommt Buchautor persönlich nach Bützow Von Ralf Badenschier | 09.04.2023, 18:00 Uhr

Roman-Verfilmung „Adam und Evelyn“ wird am 12. April im Krummen Haus in Bützow gezeigt. Schriftsteller Ingo Schulze kommt zu einer Lesung am 21. April in den Bützower Rathaussaal.