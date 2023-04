Frank Wiechmann will kürzertreten und schließt seine Werkstatt in der Gemeinde Tarnow. Foto: Hans-Jürgen Kowalzik up-down up-down Nach 19 Jahren Werkstatt „Motorradgarage“ in Dreetz schließt Von Hans-Jürgen Kowalzik | 24.04.2023, 13:51 Uhr

Nach 19 Jahren ist Schluss. Frank Wiechmann schließt am 30. April seine Werkstatt in Dreetz. Ganz aufhören will er jedoch nicht.