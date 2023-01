Das ganze Stadtgebiet zur Tempo-30-Zone erklären: Wie sinnvoll ist das? Foto: Bernd Weißbrod/dpa up-down up-down Bützow und Schwaan Vor- und Nachteile: im ganzen Stadtgebiet Tempo 30? und | 03.01.2023, 18:08 Uhr Von Christian Jäger Ralf Badenschier | 03.01.2023, 18:08 Uhr

Die deutsche Umwelthilfe wagt einen Vorstoß: Der Verband fordert Tempo 30 flächendeckend in deutschen Städten. Wir haben nachgefragt, wie das in Bützow und in Schwaan gesehen wird.