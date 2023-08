In Qualitz tritt erneut das Wandertheater Ton und Kirschen auf. Es zeigt das Theaterstück Der Sturm von William Shakespeare beim Allerhand Verein. „Shakespeare? Er war ein Volksdichter. Ein Dichter für alle Schichten der Bevölkerung“, heißt es auf der Homepages des Theaters. Nach Hamlet und den Sonetten bringt Ton und Kirschen nun Shakespeares Sturm auf die Bühne.

Die Aufführung ist am Sonnabend, 29. September, um 20 Uhr an der Katelbogener Straße 14 in Qualitz. Mehr über das Wandertheater hier.