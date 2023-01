Symbolbild Foto: Nicolas Armer/dpa/Archiv up-down up-down Bützow Vortrag über Solidarität der kirchlichen Stiftung Von Frank Liebetanz | 31.01.2023, 09:04 Uhr

In Bützow hat die Solidarität für Arme und Kranke Tradition. Am Pferdemarkt 5, in dem Gebäude, das die Diakonie beherbergt, befindet sich auch eine kirchliche Stiftung. Es gibt sie seit dem Jahr 1567.