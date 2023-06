Bei den vielen Feierlichkeiten am Wochenende wird sicherlich auch angestoßen. Symbolfoto: Silas Stein up-down up-down Veranstaltungen im Raum Bützow/Schwaan Party-Stimmung am Wochenende und | 14.06.2023, 17:26 Uhr Von Ralf Badenschier Christian Jäger | 14.06.2023, 17:26 Uhr

Dorffeste, Konzert, Amtsausscheid, Flohmarkt und Co. – in den Ämtern Bützow-Land und Schwaan ist an diesem Wochenende allerhand zu erleben. Hier eine Übersicht ohne Anspruch auf Vollständigkeit.